Ilrestodelcarlino.it - Aemilia, torna l’incubo: arrestato il boss Gualtieri, era libero da 20 giorni

Reggio Emilia, 27 novembre 2024 –dei ‘fasti’ di: ilAntonio, uno deidella cosca di 'ndrangheta emiliana legata a Grande Aracri, è statoieri sera a Reggio Emilia con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.aveva appena terminato di scontare la sua pena 20fa, era stato condannato con il rito abbreviato a 12 anni di reclusione (pena in parte espiata ai domiciliari in virtù di gravi problemi di salute) dopo la sentenza nell'ambito del processoper i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, ricettazione ed emissione di fatture false. L’esecuzione Gli agenti della squadra mobile della polizia, ieri sera, hanno condottoin carcere e nelle prossime ore dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.