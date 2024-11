Aci Catena aveva più di 80 dosi tra crack e cocaina | arrestato pusher 51enne

Leggi su Dayitalianews.com

Nell’ambito dei controlli d’iniziativa dell’Arma di Catania, mirati anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio, a conclusione di una mirata attività info investigativa, hannounpregiudicato di Aciper “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.Aci, l’appostamento dei carabinieriAl riguardo, i militari dell’Arma, sulla base degli elementi operativi acquisiti, si sono organizzati in due squadre e, verso le 19, si sono appostati in modalità “discreta” nei pressi della sua abitazione di Aci, per studiare le sue mosse.Dopo circa un’ora, gli investigatori lo hanno visto uscire di casa e salire a bordo della sua Fiat Punto, con la quale ha imboccato la strada per Acireale, quindi, mentre una pattuglia è rimasta a sorvegliare l’appartamento, l’altra auto militare lo ha seguito.