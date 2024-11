Taremi | La prima settimana all’Inter è stato l’avverarsi di un sogno

Leggi su Ilnerazzurro.it

Nuovo episodio del Matchday Programme. A parlare stavolta è Mehdi.Arrivato a parametro zero in estate, portando tanta qualità e forza fisica nell’attacco di Simone Inzaghi, Mehdiè pronto a giocare una nuova partita in Champions League. L’iraniano ex-Porto si è raccontato nell’intervista per il Matchday Programme di Inter-Lipsia.tra la passione per il calcio e i primi gol con l’InterTante le aspettative sul suo conto, ma Mehdista mostrando di essere importante per molti versi. Dedito al lavoro di squadra, ora vuole tornare a giocare dal primo minuto in una sfida importante. Infatti, l’attaccante iraniano sarà il titolare per la partita di stasera, Inter-Lipsia.Il suo bottino è fermo ad un solo gol e tre assist in gare ufficiali (di cui, la rete e due degli assist in Champions League).