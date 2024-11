Lettera43.it - Snam ha coinvolto circa 600 dipendenti nel roadshow nazionale contro la violenza di genere

Ha fatto tappa a Crema, in occasione della Giornata interlasulle donne, l’iniziativa diInsiemeladiPanchine Rosse, che si pone l’obiettivo, attraverso attività e progetti svolti durante l’anno nei territori nazionali in cui il Gruppo opera, di sensibilizzare sul valore della parità die della sua importanza a livello sociale, culturale ed economico. In questa occasione è stata inaugurata, nella sede direzionale di Crema, la quarta panchina rossa che è parte del movimento di sensibilizzazione promosso dacon la community Erg (Employee resource groups) oltre il, organizzazione diche si impegnano a promuovere iniziative di diversità e inclusione in azienda. Presente all’inaugurazione anche il chief People & corporate services officer Fabrizio Rutschmann.