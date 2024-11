Ilgiorno.it - Ricerca scientifica sulla paraplegia. Il Club Regazzoni dona 30mila euro

Oltrea favore dellasono stati raccolti anche nel 2024 dal “Clay” fondato nel 1994 da Giacomo Tansini e dal compianto ex pilota svizzero di Formula 1 e accasato a Cadilana, frazione di Corte Palasio. Gli assegni sono stati consegnati sabato sera, durante la trentunesima edizione del “Gran Premio della Solidarietà” che si è svolto al ristorante “Il Bocchi” di Comazzo. Sono state oltre 230 le persone che hanno partecipato alla serata, tutti uniti dalla passione per il motorsport e dalla volontù di fare qualcosa a favore del prossimo, portando avanti la “mission” dell’associazione anche dopo la scomparsa del grande campione col passaggio di testimone preso in eredità dalla signora MariaRanzi. L’ospite d’eccezione del trentunesimo “Gran Premio della Solidarietà” è stato Gabriele Tarquini, 62enne abruzzese, (da sempre soprannominato “cinghio” per la sua grinta e capacità in pista), ex-pilota di Formula 1 che ha avuto l’onore di correre con team come Osella, Coloni, AGS e Fondmetal e a Davide Uboldi, plurivincitore di titoli italiani Sport Prototipi.