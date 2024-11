Quotidiano.net - Processo Bio-On: otto condanne per il crac

Un milione a titolo provvisionale per il gruppo Ima spa, in qualità di parte civile. È quanto dovranno risarcire l’ex presidente di Bio-on, Marco Astorri, il suo vice, Guido Cicognani, e altri cinque imputati neldi primo grado suldella società di bioplastiche, che ha portato ad, con pene comprese tra i 3 anni e 6 mesi e i 5 anni e 2 mesi. Le accuse, a vario titolo, erano per manipolazione del mercato, bancarotta impropria, bancarotta fraudolenta per distrazione e tentato ricorso abusivo al credito. Astorri e Cicognani sono stati condannati ad una pena di 5 anni e 2 mesi per manipolazione del mercato, ma solo relativamente a un comunicato stampa sulla semestrale di Bio-on del 30 settembre 2019, falso in bilancio e bancarotta impropria da falso in bilancio, mentre sono stati assolti dall’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione perché il fatto non costituisce reato e dall’accusa di tentato ricorso abusivo al credito perché il fatto non sussiste.