Peacemaker | concluse le riprese della seconda stagione

Leggi su Cinefilos.it

leSi sono appena conclude lediche era entrata in lavorazione ancora prima che venisse ufficializzato il riavvio del DCU. A dare la notizia via social proprio i protagonisti e James Gunn in persona.Alcuni membri del cast hanno recentemente annunciato di aver terminato di lavorare allo show, ma questo significa che lesi sono ufficialmentein vista di un lancio previsto per il 2025 il prossimo agosto. Un primo sguardo è probabilmente ancora lontano, anche se Creature Commandos potrebbe dare qualche indizio su dove andrà a parare la storia di Christopher Smith.“E questa è una chiusura sulladi, inclusi i nostri ultimi attori rimasti Steve Agee, Tim Meadows, Sol Rodriguez e Brandon Stanley (e il nostro direttorefotografia Sam McCurdy, qui raffigurato pochi istanti dopo l’ultima ripresa)”, ha condiviso Gunn sui social media.