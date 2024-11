Quifinanza.it - Partita Iva, se si passa dall’ordinario al forfettario non si accede all’aliquota al 5%

AprireIva ed optare per il regimepermette di ottenere una serie di agevolazioni fiscali, la più importante è l’aliquota sostitutiva all’Irpef, che per i primi cinque anni di attività è pari al 5%. Successivamenteal 15%. Una regola generale, però, che non vale per i soggetti che sonoti dal regime ordinario a quello: in questo caso i contribuenti non hanno diritto adre alla aliquota super agevolata per i primi cinque anni di attività.A chiarirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate all’interno di una risposta pubblicata direttamente sul proprio sito istituzionale. Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come si debbano muovere i titolari diIva alle prese con ilggio al regimeIva forfettaria, niente agevolazioni se non è nuovaAderire al regimepermette ai titolari diIva dire ad una serie di agevolazioni fiscali.