Paoletti | Napoli involuto

: “”“Con la Roma è stato un pianto. Conte ha chiesto due giocatori”.Paoloha commentato l’attuale momento delalla luce della vittoria in campionato contro la Roma: “La gara con la Roma ha evidenziato una involuzione emotiva e tecnica evidente”.vittorioso contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri si sono confermati al comando della classifica di Serie A. Paolo, giornalista ed ex addetto stampa del, ha così commentato su Facebook la prestazione azzurra. “Adesso c’è qualcosa che non va e non ci si può passare sopra. Attenzione ilè primo, a +1 su Inter e Atalanta, le altre non contano. Ma la gara con la Roma ha evidenziato una involuzione emotiva e tecnica evidente. Davanti non un tiro in porta: Lukaku segna per un doppio errore della Roma, prima di Angelino poi di Hummels“.