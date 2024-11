Ilgiorno.it - Milano, cena benefica con lo chef Battisti a sostegno della lotta al cancro. “Le mie ricette per la salute e la prevenzione”

, 26 novembre 2024 –gourmet per una Natale di solidarietà venerdì 29 novembre alle 20 nello Spazio Cairoli di vicolo San Giovanni sul Muro 5 a. L'obiettivo è raccogliere fondi per “Amolavita”, associazione che opera adei malati die dei loro caregiver negli ospedali San Carlo e San Paolo di. Ai fornelli ci sarà loCesaredel Ratanà, membro dal 2010 dei Cuochi Slow Food e segretario generale degli "Ambasciatori del Gusto", per la promozione e valorizzazionecucina di qualità e dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sarà anche l'occasione per festeggiare i primi 44 anni di servizio dell’associazioneche recentemente ha ricevuto il prestigioso Premio Anzalone e per conoscere i progetti ancora da realizzare, a fronte dell'aumento dei casi di tumore nella popolazione, ad ogni età, mentre tante famiglie si ritrovano impoverite e la sanità richiede sempre più sussidiarietà.