Iltempo.it - Living Insurance: una delle realtà più interessanti del settore assicurativo italiano

Leggi su Iltempo.it

nasce dall'esperienza ventennale di un gruppo di imprenditori del ramoe finanziario. La loro conoscenza e pratica sul campo permette di costruire, insieme ai loro clienti, un futuro finanziario sicuro che dia un valore ai risparmi e alla ricchezza personale. La loro mission è migliorare la vita dei loro clienti, educando le persone alla tutela del proprio patrimonio dagli eventi imprevisti che potrebbero inficiare il loro tenore di vita.si avvale di strumenti finanziari e assicurativi personalizzati per venire incontro ad ogni esigenza del consumatore finale. Questa azienda non è legata a una sola compagnia assicurativa o partner finanziario ma collabora con le migliori compagnie assicurative sul mercato. Il loro approccio è fornire consulenza, lavorando a stretto contatto con la clientela per carpire ogni loro bisogno e necessità, con una flessibilità senza eguali.