Lettera43.it - Liguria, polemiche nel primo Consiglio dell’era Bucci: opposizione assente all’inizio dei lavori

Leggi su Lettera43.it

È iniziata tra lela prima seduta delregionale della. All’apertura dei, i banchi dell’erano a sorpresa tutti vuoti, cosa che ha fatto irritare il neo eletto governatore. «È una vergogna, è inaccettabile questo ritardo», ha detto l’ex sindaco di Genova. «I cittadini liguri non possono aspettare, il segretario generale ha il dovere di dirci come dobbiamo comportarci». All’arrivo di Federico Romeo del Partito democratico,gli ha urlato «vergognatevi». «Urla con i tuoi non con me», ha replicato Romeo, aggiungendo «la vergogna tienitela per te». Il resto dell’è arrivato con alcuni minuti di ritardo e sono potuti riprendere i. All’ordine del giorno c’era la nomina della Giunta delle elezioni, l’elezione del presidente e del vice presidente delregionale e l’elezione del segretario delregionale.