De Luca oggi vertice in Regione Manfredi spinge per Fico candidato ma sulla strada c’è anche Costa

candidato del centrosinistra Elezioni Regionali in Campania non è meno complessa senza De Luca. Anzi. Leggi su Fanpage.it La partita per scegliere ildel centrosinistra Elezioni Regionali in Campania non è meno complessa senza De. Anzi.

Elezioni a Taranto : candidato del centrodestra - FdI vuole accelerare. In pole c?è Luca Lazzàro : chi è

Il presidente regionale di Confagricoltura Luca Lazzàro, espressione di Fratelli d?Italia, sembrerebbe essere il favorito per la candidatura a sindaco di Taranto per il centrodestra....

Dichiarazione del candidato sindaco del centrodestra Luca Lazzàro : chiusura dell’UTIN - un colpo al cuore della sanità ionica

Tarantini Time QuotidianoIl reparto di Terapia Intensiva Neonatale a Taranto rappresenta un presidio sanitario di fondamentale importanza, in grado di fornire assistenza specializzata ai neonati ...

Vincenzo De Luca non si arrende - deciso a imporre il candidato del centrosinistra

Lo stop della Corte Costituzionale al terzo mandato non ha spento le ambizioni politiche di Vincenzo De Luca. Anzi, il Governatore della Campania sembra intenzionato a restare protagonista nella ...

De Luca, oggi vertice in Regione. Manfredi spinge per Fico candidato ma sulla strada c'è anche Costa. Stazione interrata a Taormina, vertice a Roma: De Luca e Schifani condividono l'obiettivo. Taormina. Vertice tra il sindaco De Luca e Italferr: focus su nuova stazione e mobilità sostenibile del comprensorio. Salvini blinda Zaia sul terzo mandato: «Squadra che vince non si cambia». De Luca faccia a faccia con gli alleati. De Luca punta al terzo mandato, il PD cerca un’alternativa: oggi vertice a Palazzo Santa Lucia. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da fanpage.it:) De Luca, oggi vertice in Regione. Manfredi spinge per Fico candidato ma sulla strada c’è anche Costa - La partita per scegliere il candidato del centrosinistra Elezioni Regionali in Campania non è meno complessa senza De Luca ...

(Come riferisce ilmattino.it:) De Luca, terzo mandato il giorno della Consulta dopo il ricorso del governo - Il giorno del giudizio è oggi. Perché si deciderà il futuro politico del governatore Vincenzo De Luca e, a cascata, quello del centrosinistra. E anche del centrodestra che ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Terzo mandato, oggi la decisione della Consulta: attesa per verdetto su De Luca - La risoluzione avrà ripercussioni sulle prossime campagne elettorali, oltre che in Campania anche in Veneto, con Luca Zaia ...