Mano nel miscelatore Subisce gravi lesioni

Mano sinistra e di conseguenza anche l’arto sono rimasti incastrati all’interno di un grosso miscelatore. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats che è competente in caso di incidenti sul lavoro. Proprio mentre i sanitari stavano prestando i primi soccorsi al trentenne, le sue condizioni si sono aggravate. Una volta stabilizzato, l’operaio è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato al San Matteo di Pavia. Ilgiorno.it - Mano nel miscelatore. Subisce gravi lesioni Leggi su Ilgiorno.it Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio in un’azienda di fertilizzanti che si trova alla periferia della città, sulla circonvallazione esterna. Erano le 15,45 e un operaio italiano di 30 anni stava lavorando all’interno della Green Biologicals di viale Agricoltura, al civico 124, quando lasinistra e di conseguenza anche l’arto sono rimasti incastrati all’interno di un grosso. Vista latà della situazione è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, un’auto infermieristica, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Ats che è competente in caso di incidenti sul lavoro. Proprio mentre i sanitari stavano prestando i primi soccorsi al trentenne, le sue condizioni si sono aggravate. Una volta stabilizzato, l’operaio è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato al San Matteo di Pavia.

