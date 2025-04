Felettino aumentano i costi Ritoccato il piano finanziario Asl cresce il canone annuale

canone annuale superiore a quello emerso dalla gara d’apppalto che, nel 2023, aveva visto vittoriosa la Guerrato. L’aumento, peraltro previsto nei termini di legge, emerge dalle carte della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2025 appena approvato dall’azienda sanitaria diretta da Paolo Cavagnaro. Secondo quanto si evince dalla relazione, lo scorso marzo si è concluso l’iter sull’istanza di revisione del piano economico finanziario presentata a inizio 2024 dalla Guerrato: la motivazione sarebbe da ricercare nella variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione della convenzione. Lanazione.it - Felettino, aumentano i costi. Ritoccato il piano finanziario. Asl, cresce il canone annuale Leggi su Lanazione.it I lavori per la sua realizzazione devono ancora entrare nel vivo. Tuttavia, già da ora si sa che Asl5, per tutta la durata della concessione, dovrà pagare unsuperiore a quello emerso dalla gara d’apppalto che, nel 2023, aveva visto vittoriosa la Guerrato. L’aumento, peraltro previsto nei termini di legge, emerge dalle carte della proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2025 appena approvato dall’azienda sanitaria diretta da Paolo Cavagnaro. Secondo quanto si evince dalla relazione, lo scorso marzo si è concluso l’iter sull’istanza di revisione deleconomicopresentata a inizio 2024 dalla Guerrato: la motivazione sarebbe da ricercare nella variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione della convenzione.

