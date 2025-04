Terza siringa alla Pascoli L’ha trovata un alunno

siringa, e ancora alla scuola primaria Pascoli, di via Berengario. La Terza in meno di un mese. Se le altre due erano state rinvenute nei pressi dell’istituto, la Terza giovedì è stata trovata proprio all’interno del cortile delle Pascoli. A trovarla sarebbe stato un bambino di prima elementare, nei pressi dei bidoni dell’immondizia posti vicini al cancello di ingresso. La siringa è stata prontamente rimossa dal personale Ata in accordo con Aimag, nel pomeriggio e, al momento del ritiro da parte dell’operatore, è stato ritrovato anche l’ago, fuori dal cortile, davanti al cancelletto di ingresso. Tanta la preoccupazione dei genitori che chiedono a gran voce una capillare organizzazione da parte degli organi competenti, per garantire oltre alla falciatura del prato (che già avviene), una pulizia straordinaria nel più breve tempo possibile dell’area cortiliva, per facilitare così il controllo, oltre un maggiore presidio della zona per renderla più sicura per tutti. Ilrestodelcarlino.it - Terza siringa alla Pascoli. L’ha trovata un alunno Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancora una, e ancorascuola primaria, di via Berengario. Lain meno di un mese. Se le altre due erano state rinvenute nei pressi dell’istituto, lagiovedì è stataproprio all’interno del cortile delle. A trovarla sarebbe stato un bambino di prima elementare, nei pressi dei bidoni dell’immondizia posti vicini al cancello di ingresso. Laè stata prontamente rimossa dal personale Ata in accordo con Aimag, nel pomeriggio e, al momento del ritiro da parte dell’operatore, è stato ritrovato anche l’ago, fuori dal cortile, davanti al cancelletto di ingresso. Tanta la preoccupazione dei genitori che chiedono a gran voce una capillare organizzazione da parte degli organi competenti, per garantire oltrefalciatura del prato (che già avviene), una pulizia straordinaria nel più breve tempo possibile dell’area cortiliva, per facilitare così il controllo, oltre un maggiore presidio della zona per renderla più sicura per tutti.

Potrebbe interessarti anche:

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon

Partite le riprese della serie spin off Sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima ...

Lega - Salvini confermato segretario per la terza volta : “Pronto a tornare al Viminale” - per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI

Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania ...

Assalto al portavalori - trovata anche la terza auto

Firenze, 1 aprile 2025 – È stata ritrovata, nel tardo pomeriggio di martedì 1 aprile, nascosta in una zona impervia del Sasso Pisano (Pisa) anche la terza auto utilizzata per la fuga dai rapinatori ...

Terza siringa alla Pascoli. L’ha trovata un alunno. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Terza siringa alla Pascoli. L’ha trovata un alunno - Carpi: il bimbo, di prima elementare, l’ha rinvenuta nel cortile della scuola. La rabbia dei genitori: "Subito una pulizia straordinaria e più controlli".