Tutto il teatro della Brianza Dal Veliero ad Agatha Christie

della Terra. E poi un giallo tratto da Agatha Christie e il racconto dell’Italia tra Seconda guerra mondiale e Resistenza. teatro protagonista in questi giorni in Brianza, con spettacoli di prosa. Oggi alle 21 a Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, sarà di scena un’esperienza teatrale inclusiva con la compagnia monzese Il Veliero, che dà voce a persone con disabilità: gli attori interpreteranno “In una notte nera“, una storia coinvolgente che parla di coraggio, collaborazione e della forza che nasce dalle differenze. Tra sfide inaspettate e sorprese, un gruppo di personaggi stravaganti dovrà sventare i piani di una creatura malvagia, l’assassina delle piante, che vuol far scomparire ogni traccia di verde dalla Terra: impareranno il potere dell’amicizia e che anche i difetti possono trasformarsi in risorse. Ilgiorno.it - Tutto il teatro della Brianza. Dal Veliero ad Agatha Christie Leggi su Ilgiorno.it Un’avventura emozionante tra coraggio, amicizia e speranza. Un giovane dal cuore puro e un gruppo di improbabili eroi alle prese con una minaccia che incombe sul futuroTerra. E poi un giallo tratto dae il racconto dell’Italia tra Seconda guerra mondiale e Resistenza.protagonista in questi giorni in, con spettacoli di prosa. Oggi alle 21 a Biassono, sul palco del cineSanta Maria di via Segramora, sarà di scena un’esperienza teatrale inclusiva con la compagnia monzese Il, che dà voce a persone con disabilità: gli attori interpreteranno “In una notte nera“, una storia coinvolgente che parla di coraggio, collaborazione eforza che nasce dalle differenze. Tra sfide inaspettate e sorprese, un gruppo di personaggi stravaganti dovrà sventare i piani di una creatura malvagia, l’assassina delle piante, che vuol far scomparire ogni traccia di verde dalla Terra: impareranno il potere dell’amicizia e che anche i difetti possono trasformarsi in risorse.

Potrebbe interessarti anche:

A Verbania "Agatha Christie tra enigmi e misteri"

Venerdì 31 gennaio, alle 21, allo Spazio Sant'Anna di Verbania arriva "A Verbania "Agatha Christie tra enigmi e misteri"". Jennifer Radulovic - storica, saggista e divulgatrice - conduce il ...

Claudio Santamaria è Poirot in una nuova serie audio su Agatha Christie

(askanews) – Hercule Poirot, il celebre investigatore di Agatha Christie torna in una nuova serie audio di Audible Originals: Poirot a Styles Court, che vede Claudio Santamaria nel ruolo del ...

Monopoli : giovedì il teatro di Agatha Christie "Trappola per topi" con Ettore Bassi al Radar

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: A 73 anni dalla prima messa in scena all’Ambassadors Theatre di Londa, un classico per il teatro di Agatha Christie arriva a Monopoli ...

Tutto il teatro della Brianza. Dal Veliero ad Agatha Christie. Monza: due spettacoli e le carole di Natale per sostenere il Veliero. Ecco a voi il Veliero dell’impossibile. L’Accademia del vivere. Dal teatrino alla palestra. Villa Valentina sotto i ferri. Monza, salpa la nuova casa del Veliero: per Villa Valentina via ai lavori entro l’estate. Monza, sociale: parte il cantiere per Villa Valentina. Ne parlano su altre fonti