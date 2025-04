Energy Park e depuratore Il piano milionario di Hera

piano industriale quinquennale del Gruppo Hera. Nel documento 2024-2028 sono previsti 1,5 miliardi di euro di investimenti, dei quali 220 milioni riguarderanno l'area di Faenza-Imola. Alla presenza del presidente esecutivo di Hera Cristian Fabbri, dell'amministratore delegato Orazio Iacono e degli amministratori degli enti locali dei 23 comuni che rientrano nell'area, nel corso della presentazione sono stati focalizzati i progetti più rilevanti e significativi nonché le ricadute economiche per il territorio. I maggiori investimenti riguarderanno il ciclo idrico integrato per i quali l'investimento previsto sull'area è pari a 115 milioni di euro. Un dato rilevante anche per Faenza visto che circa 42 milioni di euro saranno l'ammontare relativo a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di acquedotti e fognature con l'obiettivo di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le perdite e rendere più efficiente la distribuzione.

