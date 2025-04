Dai premi alle conferenze Gli eventi per la Liberazione

Liberazione. Un programma di iniziative organizzate da Anpi Varese e amministrazione comunale, in collaborazione con Anppia, Associazione Centoventi e Cgil, Istituto Calogero Marrone, Associazione Varese può, Coopuf e Collettivo De Cristoforis e Filmstudio90. Domani alle 10 alle Ville Ponti si terrà la consegna del premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cittadine. Si prosegue lunedì con un seminario e una conferenza, quindi mercoledì 16 l’inaugurazione di una mostra. Giovedì 17 la proiezione di un docufilm e il giovedì successivo, il 24 aprile, l’inaugurazione di una targa in ricordo di Camillo Lucchina e della sede Cln in via Donizetti. Ilgiorno.it - Dai premi alle conferenze. Gli eventi per la Liberazione Leggi su Ilgiorno.it Prendono il via questo fine settimana gli appuntamenti promossi a Varese per l’ottantesimo anniversario della. Un programma di iniziative organizzate da Anpi Varese e amministrazione comunale, in collaborazione con Anppia, Associazione Centoventi e Cgil, Istituto Calogero Marrone, Associazione Varese può, Coopuf e Collettivo De Cristoforis e Filmstudio90. Domani10Ville Ponti si terrà la consegna delo scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cittadine. Si prosegue lunedì con un seminario e una conferenza, quindi mercoledì 16 l’inaugurazione di una mostra. Giovedì 17 la proiezione di un docufilm e il giovedì successivo, il 24 aprile, l’inaugurazione di una targa in ricordo di Camillo Lucchina e della sede Cln in via Donizetti.

Potrebbe interessarti anche:

Varese - arrestati 9 narcotrafficanti e sequestrati 120 Kg di droga

VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese, durante il periodo natalizio, ha arrestato nove narcotrafficanti e sequestrato 120 kilogrammi di sostanze stupefacenti di vario genere. ...

L’anniversario della Liberazione. Ottant’anni fa cambiò la Storia : "Ricco cartellone di iniziative"

Quel fatidico 10 aprile di 80 anni fa la Storia prese la strada che percorriamo oggi. "Una ricorrenza che l’amministrazione vuole celebrare in modo forte, dando spazio alla ricostruzione storica e ...

Il passante (per un weekend) perde i treni per Varese e Novara

Per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria i treni delle linee S5 e S6 non circoleranno nella tratta intermedia Pioltello-Milano Certosa sabato e domenica 26 gennaio. Il fatto è stato reso ...

80 Volte Liberazione. A Spinea una rassegna di eventi per celebrare l’80° anniversario della Liberazione. Le Biblioteche celebrano la Liberazione con un ricco programma di eventi. 25 aprile, libri e conferenze nelle biblioteche di Firenze. Tra visite guidate, mostre e conferenze si celebrano gli 80 anni dalla Liberazione. Milano celebra l’80° anniversario della Liberazione con un Logo e iniziative tutto l'anno - Milano Memoria. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala veneziatoday.it:) A Spinea una rassegna di eventi per celebrare l’80° anniversario della Liberazione - Il programma prevede incontri con autori, conferenze, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e momenti di commemorazione ufficiale ...

(In base a quanto diffuso da bolognatoday.it:) Festival narrativo del paesaggio per l'80° della Liberazione dal nazifascismo: "Le vie della Liberazione” - Un evento che, attraverso teatro, letture, incontri e proiezioni, intreccia le storie del territorio ai suoi percorsi naturali, con un focus speciale sull’80° anniversario della Liberazione dal ...

(Risulta da fonti di lanazione.it che:) Liberazione, un mese di eventi. A Caldine si parla di antifascismo - Il Comune di Fiesole promuove, per l’80esimo anniversario della Liberazione, una serie di eventi aperti alla cittadinanza, che si svolgeranno per oltre un mese con incontri nelle Case del Popolo ...