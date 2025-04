Lanazione.it - Post Colonia, oggi e domani il gran finale

Weekend ricco di eventi al festival ’’ all’ex Torre Fiat. Stamani alle 9.30 workshop a cura del collettivo di architette Gams, il laboratorio creativo MappiAMO alle Colonie. Sulla spiaggia alle 11 avrà luogo ’Gianni Pettena: Architettura + Natura’, conversazione con l’anarchitetto Gianni Pettena, uno dei principali esponenti dell’architettura radicale italiana. Lo scrittore e narratore Ivan Carozzi alle 13 alla base della Torre presenterà l’audio documentario in due puntate ’La torre e il borgo fantasma’, realizzato per il Festival in collaborazione con Tre soldi, Radio3. Il simposio “Tra mare e monti: storie di estrattivismi ed ecologie politiche del presente”, ore 15 alla rotonda ali, mira a diffondere la conoscenza sui problemi dello sfruttamento estrattivo di risorse naturali e umane.