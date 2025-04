I Cobas bloccano lo scalo merci

Cobas ieri mattina allo scalo merci di Rubiera. "E’ stato impedito l’accesso ai container di compagnie ‘complici’ del genocidio in Palestina", dicono i promotori della contestazione. Il sindacato intercategoriale Cobas ha promosso la protesta. "Ieri – spiega l’attivista Enrico Semprini – per il Si Cobas è stata una giornata di sciopero nazionale proclamato in tutto il territorio nazionale. Una delle parole d’ordine della giornata era relativa alla fine dell’occupazione coloniale delle terre palestinesi ed è su questo aspetto che il Si Cobas di Modena ha deciso di orientare lo sciopero. Si è scelto di aderire dando indicazione ai propri iscritti di recarsi al terminale di Rubiera in cui circolano anche le merci della multinazionale Maersk, oggetto di una campagna di boicottaggio internazionale per via della attività di trasporto di armi da guerra verso il territorio palestinese dominato dal sionismo israeliano". Ilrestodelcarlino.it - I Cobas bloccano lo scalo merci Leggi su Ilrestodelcarlino.it Blocco stradale deiieri mattina allodi Rubiera. "E’ stato impedito l’accesso ai container di compagnie ‘complici’ del genocidio in Palestina", dicono i promotori della contestazione. Il sindacato intercategorialeha promosso la protesta. "Ieri – spiega l’attivista Enrico Semprini – per il Siè stata una giornata di sciopero nazionale proclamato in tutto il territorio nazionale. Una delle parole d’ordine della giornata era relativa alla fine dell’occupazione coloniale delle terre palestinesi ed è su questo aspetto che il Sidi Modena ha deciso di orientare lo sciopero. Si è scelto di aderire dando indicazione ai propri iscritti di recarsi al terminale di Rubiera in cui circolano anche ledella multinazionale Maersk, oggetto di una campagna di boicottaggio internazionale per via della attività di trasporto di armi da guerra verso il territorio palestinese dominato dal sionismo israeliano".

Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Atc, i Cobas sulle dimissioni dell’ad Copello: “Non lo rimpiangeremo. Ora la proprietà scelga una persona esperta” - Continua a leggere Atc, i Cobas sulle dimissioni dell’ad Copello: “Non lo rimpiangeremo. Ora la proprietà scelga una persona esperta” su Città della Spezia ...

() Atc, i Cobas sulle dimissioni dell’ad Copello: “Non lo rimpiangeremo. Ora la proprietà scelga una persona esperta” - E’ la dura analisi che il sindaco Cobas effettua alla vigilia di un nuovo ... con le funzioni completamente bloccate e i rapporti con i sindacati di fatto inesistenti. Siamo quindi passati ...

(Dalle pagine di brindisisera.it si apprende che:) Brindisi: il Cobas dichiara lo stato di agitazione per la reinternalizzazione delle pulizie ospedaliere in Sanitaservice - Il Sindacato Cobas dichiara lo stato di agitazione dei lavoratori del settore delle pulizie degli ospedali ,appartenenti alle ditte Colser e Meridionale Servizi, per la reinternalizzazione del ...