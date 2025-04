Clubbing un documentario ne racconta i benefici spiegati dalla neuroscienza

Potrebbe interessarti anche:

Paco Rabanne : il designer visionario rivive in un documentario esclusivo

“Provocatore? Oh la la, oui! Ho sempre voluto rompere gli schemi”. Con queste parole, pronunciate nella sua ultima intervista, Paco Rabanne raccontava il suo spirito ribelle e innovativo. Ora, la ...

Rust : la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins diventa un documentario

Un nuovo documentario prodotto da Hulu esplorerà in profondità la tragica morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta sul set di Rust nel 2021. Un nuovo documentario prodotto da ...

Saman Abbas : il documentario di Veronesi e Bedini sulla tragica storia del matrimonio combinato

È l'1 maggio 2021 quando a Novellara (RE), nel mezzo delle campagne emiliane, scompare una diciottenne: Saman Abbas, origini pakistane e grandi occhi scuri. Si parla di allontanamento volontario, ma ...

We Become One, il documentario che esplora la neuroscienza del clubbing.

Il party-set per il documentario sulla storia del Kinki.

Stolen Moments, Stefano Landini: "Un mockumentary a ritmo di jazz per raccontare il dramma dell'immigrazione".

Gaznevada: al cinema la storia della band di culto.

Radicarsi nell’altrove | La Terra ammirata dal Bar Luna di Alice Rohrwacher.

“C’era una volta il Derby Club”, il documentario dedicato al mitico cabaret milanese.