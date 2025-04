Sabato di appuntamenti Musica incontri e arte tra Ravenna e provincia

appuntamenti oggi a Ravenna e comprensorio. Cominciamo dal 32° anniversario della band The Good Fellas, che suonerà alla Ca’ del Ballo, in via Dismano 219, a Ravenna. Alla Cà del Ballo, lo spettacolo celebrativo vede come ospite speciale un fratello di rock and roll, di swing, di jazz. Ray Gelato, istrionico sassofonista e cantante londinese con profonde origini partenopee, condivide una insana passione per questa Musica con i ragazzi della band. Apertura porte alle 21 (20 euro). Alle 20.30 nella chiesa salesiana di San Simone e Giuda (via Antica Milizia 54, a Ravenna), andrà in scena il Musical ’Joshua, un condannato a morte innocente, ipersocial’, scritto e diretto da Mirro Amoni. Tema è il processo fatto a Gesù. Ingresso offerta libera. Alle 18 alla Libreria Scattisparsi, via Sant’Agata 8/12, a Ravenna, Alessandro Renda, regista e attore del Teatro delle Albe, dialoga con Tahar Lamri, scrittore e drammaturgo sulla performance ’Nephesh’. Ilrestodelcarlino.it - Sabato di appuntamenti. Musica, incontri e arte tra Ravenna e provincia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Sfilza dioggi ae comprensorio. Cominciamo dal 32° anniversario della band The Good Fellas, che suonerà alla Ca’ del Ballo, in via Dismano 219, a. Alla Cà del Ballo, lo spettacolo celebrativo vede come ospite speciale un fratello di rock and roll, di swing, di jazz. Ray Gelato, istrionico sassofonista e cantante londinese con profonde origini pnopee, condivide una insana passione per questacon i ragazzi della band. Apertura porte alle 21 (20 euro). Alle 20.30 nella chiesa salesiana di San Simone e Giuda (via Antica Milizia 54, a), andrà in scena ill ’Joshua, un condannato a morte innocente, ipersocial’, scritto e diretto da Mirro Amoni. Tema è il processo fatto a Gesù. Ingresso offerta libera. Alle 18 alla Libreria Scattisparsi, via Sant’Agata 8/12, a, Alessandro Renda, regista e attore del Teatro delle Albe, dialoga con Tahar Lamri, scrittore e drammaturgo sulla performance ’Nephesh’.

