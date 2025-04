Regione premia il maresciallo Severini e Ferri

premiati della provincia di Pesaro e Urbino? Il comandante dei Carabinieri di Tavoleto, Alfredo Severini, intervenuto per salvare un ragazzo colto da crisi convulsiva. Mentre è stato premiato, su proposta del consigliere Rossi, anche il titolare dell’agriturismo Ca’ Serrantonio di Piobbico, William Ferri, autore del salvataggio di una donna durante l’alluvione nel settembre del 2022. Ilrestodelcarlino.it - Regione premia il maresciallo Severini e Ferri Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Ogni singola storia che oggi celebriamo rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico della nostra identità regionale fatta di impegno, talento, sacrificio e spirito di comunità". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, ha aperto la cerimonia dedicata agli encomi a Palazzo delle Marche in Ancona per otto marchigiani che si sono contraddistinti. Cerimonia alla quale hanno partecipato due persone del territorio urbinate. Presente alla cerimonia il vicepresidente Maurizio Mangialardi e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Chi sono iti della provincia di Pesaro e Urbino? Il comandante dei Carabinieri di Tavoleto, Alfredo, intervenuto per salvare un ragazzo colto da crisi convulsiva. Mentre è statoto, su proposta del consigliere Rossi, anche il titolare dell’agriturismo Ca’ Serrantonio di Piobbico, William, autore del salvataggio di una donna durante l’alluvione nel settembre del 2022.

