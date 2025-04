Il passato è la nostra chiave per leggere il futuro

Quotidiano.net - Il passato è la nostra chiave per leggere il futuro Leggi su Quotidiano.net di Maurizio SerraQuando ho iniziato a scrivere Scacco alla pace. Monaco 1938, l’invasione russa dell’Ucraina non aveva ancora avuto luogo. Nondimeno, era chiaro il tema più generale della legittimità dell’uso della forza – e dei suoi limiti – nelle relazioni internazionali, oggi come quasi novant’anni fa. Aspetto dal quale discende un altro interrogativo, posto sia all’inizio che alla fine del saggio: esiste una relazione diretta tra la debolezza, l’indecisione, la paura delle democrazie e l’accresciuta aggressività delle dittature? Monaco 1938 ne diede la dimostrazione, dopo che l’Europa aveva già assorbito senza battere ciglio, nel marzo precedente, una prima dimostrazione di pirateria del Terzo Reich con l’Anschluss austriaco. Da allora, di fronte alle devastazioni e i lutti del nuovo conflitto mondiale, si poteva sperare che la nascita delle Nazioni Unite, dopo il fallimento dell’imbelle Società delle Nazioni tra le due guerre, aprisse la via ad un’era di democrazia multilaterale nei rapporti tra Stati.

