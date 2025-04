La Cina ha mostrato le sue carte contro Trump fra quasi-embarghi e titoli di stato

Ilfoglio.it - La Cina ha mostrato le sue carte contro Trump, fra quasi-embarghi e titoli di stato Leggi su Ilfoglio.it Il segretario americano al Tesoro, Scott Bessen.

Cina : presidente Bosch - si manterra’ impegno a lungo termine verso Paese hub di innovazione

Il presidente di Bosch, Stefan Hartung, ha ribadito l’impegno a lungo termine del colosso industriale tedesco nei confronti della Cina, definendo il Paese un polo di innovazione vitale in un ...

Cina : broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan

Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni ...

Dazi di Trump - Canada e Messico preparano ritorsioni. La Cina protesta : “Le guerre commerciali non hanno vincitori”

Roma, 2 febbraio 2025 - La risposta ai dazi di Trump è arrivata subito da Canada e Messico (Washington ha imposto il 25% per entrambi i Paesi, ndr). Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ...

(Risulta da fonti di ilgiornale.it che:) "Può spazzare via le sue città in 90 minuti". La Cina preoccupa il partner Usa - Ebbene, un ritardo del genere come quello messo in mostra da Canberra e ... totale di Tomahawk che l'Australia ha ordinato per tutte le sue forze armate. La Cina può contare su otto di queste ...

(In base alle informazioni di repubblica.it:) Ecco perché Trump ha preso di mira la Cina. E cosa può cambiare ora - Il presidente Usa vuole scongiurare un “secolo cinese” dopo il secolo americano e vuole rompere la primazia di Pechino come fabbrica del mondo. Ma al tempo ...

(Lo rende noto editorialedomani.it:) Così la Cina ha conquistato il mercato globale dell’auto - come ha fatto Joe Biden (sulle fabbriche cinesi Trump si è al contrario mostrato possibilista). L’Europa non può farlo, perché per Bruxelles – e, in particolare, per Berlino – la Cina è un partner ...