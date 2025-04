Lanazione.it - Regione, inizia la corsa: si vota a fine estate

Da una parte il no al terzo mandato imposto dalla Corte Costituzionale ai presidenti diDe Luca e Zaia, dall’altra la richiesta del governatore della Toscana di fissare il voto alladell’, sabato 20 e domenica 21 settembre, per evitare allerte meteo. Sono due segnali che indicano che la campagna elettorale per Palazzo del Pegaso è giàta. L’alt a De Luca e Zaia apre la partita nazionale con la sintesi tra i partiti che costituiscono le alleanze per scegliere i candidati nelle sei Regioni dove i cittadini sono chiamati alle urne. Per questo ci sono due protagonisti annunciati che però non hanno ancora l’investitura. Davanti al presidente uscente Eugenio Giani c’è un bivio: da una parte la ricandidatura che appare più che probabile, forte di sondaggi che da mesi lo vedono stabile sopra il 51% mentre c’è chi sostiene che la segretaria Elly Schlein possa fare una scelta diversa garantendo a Giani un posto in Parlamento con altri candidati a correre per la(si parla di Marco Furfaro ed Emiliano Fossi) in nome del rinnovamento.