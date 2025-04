Manovra sulle spalle delle imprese ’Gli aumenti siano temporanei’

Manovra approvata dal Consiglio regionale rappresenta un passo in avanti rispetto alla proposta iniziale. Il confronto con le parti sociali ha contribuito a mitigare alcuni aspetti particolarmente penalizzanti". Così il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli, ha commentato l'approvazione della Manovra fiscale regionale. "Una considerazione che ho avuto modo di condividere anche con la presidente Stefania Proietti – ha aggiunto Briziarelli – è che gran parte del carico fiscale resta comunque sulle spalle delle imprese e del ceto medio-alto, in particolare dai 28-30mila euro in su. Questo elemento non può essere sottovalutato, soprattutto in una fase in cui il nostro tessuto produttivo ha bisogno di stabilità e fiducia per pianificare investimenti e crescita.

Regione Umbria : "Manovra equa - giusta e progressista". Ecco come sarà per Irpef - Irap e bollo

La definizione è di Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria: "Una manovra equa, giusta e progressista". Il maxi emendamento che cambia la delibera di giunta sulle tasse - è pronto e ...

