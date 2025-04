Caccia all’uovo di Pasqua al Bagno Milano

Caccia all'uovo di Pasqua. L'appuntamento è al Bagno Milano, nella spiaggia di Cesenatico centro di fronte al grattacielo, dove da quattro anni a questa parte si tiene una iniziativa originale e interessante, dedicata alle famiglie con bambini. In cabina di regia c'è il centro linguistico Easy English di Cesenatico, mentre la famiglia Battistoni mette a disposizione la spiaggia e lo stabilimento balneare. C'è molta attesa per l'evento, tant'è che il tetto massimo di iscrizioni è stato raggiunto in appena un'ora, con cinquanta bambine e bambini iscritti, suddivisi in cinque squadre per fasce di età. La partecipazione è gratuita e gli organizzatori, assieme ai genitori volontari, porteranno in spiaggia cinquanta uova decorative, che saranno nascoste in vari punti della spiaggia e dell'area giochi.

