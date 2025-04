Casa per anziani sul colle La curia vende l’edificio

Casa residenza sanitaria ‘San Fortunato, sul colle di Covignano, cambia proprietà. Ad acquistarla dalla curia riminese ci ha pensato la Cooperativa ‘Il Cigno’. Si tratta di una realtà nasce nel 1985 a Sarsina da un gruppo di nove giovani con meno di 25 anni, all’epoca addetti all’assistenza. Da allora la Cooperativa è cresciuta lavorando nella valle del Savio, poi nel cesenate e forlivese, ed infine nella provincia di Rimini. Oggi la cooperativa non ha semplicemente acquistato l’edificio della Casa per anziani, ma ha anche iniziato la sua ristrutturazione. I lavori dureranno circa un anno e permetteranno all’edificio di rispondere ai requisiti di idoneità, riportandolo alla sua bellezza originaria. "San Fortunato – spiega Annagrazia Giannini, direttrice generale de Il Cigno – è una struttura che accoglie anziani e si occupa di erogare servizi di tipo sociosanitario. Ilrestodelcarlino.it - Casa per anziani sul colle. La curia vende l’edificio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Laresidenza sanitaria ‘San Fortunato, suldi Covignano, cambia proprietà. Ad acquistarla dallariminese ci ha pensato la Cooperativa ‘Il Cigno’. Si tratta di una realtà nasce nel 1985 a Sarsina da un gruppo di nove giovani con meno di 25 anni, all’epoca addetti all’assistenza. Da allora la Cooperativa è cresciuta lavorando nella valle del Savio, poi nel cesenate e forlivese, ed infine nella provincia di Rimini. Oggi la cooperativa non ha semplicemente acquistatodellaper, ma ha anche iniziato la sua ristrutturazione. I lavori dureranno circa un anno e permetteranno aldi rispondere ai requisiti di idoneità, riportandolo alla sua bellezza originaria. "San Fortunato – spiega Annagrazia Giannini, direttrice generale de Il Cigno – è una struttura che accogliee si occupa di erogare servizi di tipo sociosanitario.

