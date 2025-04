Caro affitti presentate 674 domande

affitti regionale, ovvero 241.727 euro. I requisiti principali per l’ammissione erano, oltre al possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, un Isee compreso tra 0 e 6400 euro, cui se ne aggiungevano altri che ‘parametravano’ la spesa per il canone al reddito coplessivo: ebbene, attraverso il modulo disponibile online sono state presentate 674 domande, a suggerire come il problema del Caro affitti si ragionevolmente sentito nei territori dell’Unione. La metà di queste (335) sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti, mentre 339 sono state ammesse e compongono, appunto, la graduatoria, consultabile sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Unione, riguardo la quale era possibile presentare, ma solo fino alla settimana scorsa, osservazioni e/o ricorsi in merito. Ilrestodelcarlino.it - Caro affitti, presentate 674 domande Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pubblicate, sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, le graduatorie relative al bando pubblicato a settembre che permetteva all’Unione stessa di distribuire le risorse del Fondoregionale, ovvero 241.727 euro. I requisiti principali per l’ammissione erano, oltre al possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, un Isee compreso tra 0 e 6400 euro, cui se ne aggiungevano altri che ‘parametravano’ la spesa per il canone al reddito coplessivo: ebbene, attraverso il modulo disponibile online sono state674, a suggerire come il problema delsi ragionevolmente sentito nei territori dell’Unione. La metà di queste (335) sono state escluse per mancanza dei requisiti richiesti, mentre 339 sono state ammesse e compongono, appunto, la graduatoria, consultabile sulla sezione dedicata del sito istituzionale dell’Unione, riguardo la quale era possibile presentare, ma solo fino alla settimana scorsa, osservazioni e/o ricorsi in merito.

Potrebbe interessarti anche:

Sola (M5s) sul piano di abbattimento delle imposte locali : "Tari - occupazione suolo pubblico e caro affitti sono le priorità"

Sono tre le priorità per l'abbassamento della pressione fiscale e una diminuzione delle imposte locali da mettere in atto dopo l'uscita dal predissesto del Comune di Pescara. A dirlo il consigliere ...

Studenti valtellinesi fuori sede a Milano e Pavia : “I soldi delle acque contro il caro affitti”

Sondrio – Utilizzare parte dei soldi a disposizione del Bim per risolvere, almeno parzialmente, il grande problema relativo al costo esorbitante degli alloggi degli universitari valtellinesi che ...

Milano - Sala : “Campus Mind e villaggio olimpico aiuteranno contro caro affitti”

Quello del caro degli affitti “è un problema a Milano” e il nuovo studentato che sorgerà in zona Mind “è una parte della soluzione” per la riduzione degli affitti che “richiederà tempo”. “Diciamo ...

Caro affitti, presentate 674 domande. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) Caro affitti, presentate 674 domande - Pubblicate, sul sito dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, le graduatorie relative al bando pubblicato a settembre che permetteva all’Unione stessa di distribuire le risorse del Fondo affitti ...

(A riportarlo è lagazzettadelmezzogiorno.it:) Caro affitti a Bari, fuorisede alla carica: «Leso il diritto allo studio» - BARI - Caro affitti e ... alle prese con il caro affitti ha bisogno di risposte. Ne è convinta l'onorevole Patty L'Abbate (capogruppo M5s) che in merito ha presentato una interrogazione alla ...

() Caro affitti, la ricetta di Acer: «Serve un rinnovato patto per la casa: aiuti per chi ristruttura e garanzie per dà in chi affitto» - Invero, che a Reggio esista un problema casa (e in particolare un caro-affitti) lo sperimentano ogni giorno anche altre categorie di lavoratori (come gli insegnanti) o gli stessi studenti ...