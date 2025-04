Fare impresa è fare cultura Ottant’anni di economia civile

fare sentire la voce dell’impresa. Cinquantaquattro soci in uno studio notarile di piazza Mercanti, fra antichi palazzi e crateri di bombe, danno vita ad Assolombarda, casa degli industriali della metropoli. Ottant’anni di invenzioni, benessere, lavoro e cambiamenti sociali. Un traguardo che confluisce nel volume INSIEME. Assolombarda. La nostra storia (Marsilio Arte, 272 pagine, 45 euro) che sarà presentato lunedì, al Teatro Studio Melato, e in cui la parabola di un sistema di oltre settemila aziende traccia il ritratto di una società in perenne cambiamento. Ad anticipare il viaggio è Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda e di Museimpresa. Più economia o cultura? "Questa non è la vicenda di un’industria che fa soldi. Quotidiano.net - "Fare impresa è fare cultura". Ottant’anni di economia civile Leggi su Quotidiano.net È il 25 giugno 1945. Due mesi dopo la Liberazione. A Milano, con la democrazia, risorge la voglia disentire la voce dell’. Cinquantaquattro soci in uno studio notarile di piazza Mercanti, fra antichi palazzi e crateri di bombe, danno vita ad Assolombarda, casa degli industriali della metropoli.di invenzioni, benessere, lavoro e cambiamenti sociali. Un traguardo che confluisce nel volume INSIEME. Assolombarda. La nostra storia (Marsilio Arte, 272 pagine, 45 euro) che sarà presentato lunedì, al Teatro Studio Melato, e in cui la parabola di un sistema di oltre settemila aziende traccia il ritratto di una società in perenne cambiamento. Ad anticipare il viaggio è Antonio Calabrò, presidente di Fondazione Assolombarda e di Muse. Più? "Questa non è la vicenda di un’industria che fa soldi.

Potrebbe interessarti anche:

Ecco i vincitori 2025 del ‘fare impresa'” : 11 PMI innovative e grandi aziende premiate agli Assolombarda Awards

Nella cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” a Milano, si è tenuta la terza edizione degli “Assolombarda Awards”. Una iniziativa promossa dall'Associazione per premiare gli anniversari ...

Fare impresa a Firenze : giovani in calo - ma pronti a mettersi in gioco

Firenze, 27 gennaio 2025 - Solo uno su tre eredita l’azienda di famiglia, ma quasi il 60% è figlio di imprenditori. Giovani imprenditori a Firenze: una fotografia Questo è uno dei dati principali ...

Le ultime : domani al Via del Mare probabile turnover dopo l’impresa di Bergamo. Italiano deve fare i conti per Lecce. Calabria e Miranda scalpitano

Qualcosa dovrà cambiare, Vincenzo Italiano, dopo lo sforzo dei suoi uomini con l’Atalanta. Il minimo possibile, però, per sfruttare l’onda dell’impresa storica in Coppa Italia a Lecce e proseguire ...

"Fare impresa è fare cultura". Ottant’anni di economia civile. Dialogo con Antonio Calabrò. Il valore sociale e culturale di Fare Impresa. Un nuovo racconto.. Il dialogo con Antonio Calabrò sul valore sociale e culturale del “fare impresa”. Catalogo della Collezione Assicoop, quando fare cultura è fare impresa. Capitale della cultura d’impresa 2025, Torino passa il testimone a Napoli. Cultura d'Impresa, Napoli Capitale nel 2025. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di quotidiano.net si apprende che:) "Fare impresa è fare cultura". Ottant’anni di economia civile - A Milano, con la democrazia, risorge la voglia di fare sentire la voce dell’impresa ... "È cambiata la forma, la cultura dell’impresa. Dal modello fordista, dalle grandi conglomerate, dal valore della ...

(Il quotidiano dazebaonews.it ha riportato che:) Impresa e cultura. Il valore unico delle aziende italiane - In questo contesto, fare impresa in Italia non significa soltanto sviluppare prodotti e servizi competitivi, ma anche contribuire alla diffusione della cultura e della conoscenza del territorio.

(Come indicato da msn.com:) Fare impresa in modo sostenibile: la lezione di Frolla - Fare impresa in maniera sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale creando effetti positivi sul territorio, sulle ...