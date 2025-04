Torna il Mercato Contadino Bontà locali a chilometro zero

Torna il Mercato Contadino a Legnano. Appuntamento da non perdere dalle 9.00 alle 13.00, frutto della collaborazione tra Slow Food Legnano e il Comune. L’iniziativa segue l’esempio di realtà già consolidate nei comuni vicini come Busto Arsizio, San Vittore Olona, Villa Cortese, Nerviano e Cantalupo. Il Mercato Contadino si tiene ogni seconda domenica del mese e rappresenta un’occasione preziosa per acquistare prodotti agricoli locali direttamente dai produttori. Tra le bancarelle sarà possibile trovare un’ampia varietà di eccellenze del territorio: salumi, formaggi, pane, dolci, miele, vino, pasta fresca, riso, olio, farine e, naturalmente, frutta e verdura di stagione. Oltre alla qualità dei prodotti, questo Mercato offre la possibilità di dialogare con chi li coltiva e li produce, fuori dalle logiche della grande distribuzione. Ilgiorno.it - Torna il Mercato Contadino. Bontà locali a “chilometro zero” Leggi su Ilgiorno.it Domaniila Legnano. Appuntamento da non perdere dalle 9.00 alle 13.00, frutto della collaborazione tra Slow Food Legnano e il Comune. L’iniziativa segue l’esempio di realtà già consolidate nei comuni vicini come Busto Arsizio, San Vittore Olona, Villa Cortese, Nerviano e Cantalupo. Ilsi tiene ogni seconda domenica del mese e rappresenta un’occasione preziosa per acquistare prodotti agricolidirettamente dai produttori. Tra le bancarelle sarà possibile trovare un’ampia varietà di eccellenze del territorio: salumi, formaggi, pane, dolci, miele, vino, pasta fresca, riso, olio, farine e, naturalmente, frutta e verdura di stagione. Oltre alla qualità dei prodotti, questooffre la possibilità di dialogare con chi li coltiva e li produce, fuori dalle logiche della grande distribuzione.

