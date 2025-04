Ilgiorno.it - La svolta di Alberto al liceo, con Sant’Agostino: "Le Confessioni nella tesi di laurea e nella mia vita"

Leggi su Ilgiorno.it

Si è battezzato “da grande“, dopo avere incontrato alla figura di. Ed è per lui che ha scelto Filosofia all’università:Carugo, 22 anni, si sta perre alla Statale di Milano, con unasul Libro decimo delle. Quando comincia questo percorsofede? "Anche se non lo sapevo, è stata sempre presente: riconosco ora i segni. La mia famiglia non è credente, non avevo ricevuto il batmo. C’era il parroco di San Lorenzo, a Parabiago, che ogni tanto passava da casa, ci ha insegnato il Padre nostro. Mia mamma nutriva una stima profonda per lui, riconosceva che ci voleva bene. Io non ero un “tipo“ da oratorio, l’ho frequentato pochissimo. Ma in un momento difficile per la miami si è acceso qualcosa: mi sono ricordato di quel Dio che è Padre, ho iniziato a pregare per conto mio, maturando una forma di spiritualità che nessuno guidava.