Ferisce la moglie il giudice lo caccia di casa

moglie. Ma è tornato ad aggredirla: mercoledì l’avrebbe spinta e fatta cadere, tirandole i capelli e lanciandole sulle gambe piatti e bicchieri finiti in frantumi, con conseguenze fisiche per otto giorni. Quando i carabinieri sono accorsi, l’hanno trovata con i piedi sanguinanti e visibilmente impaurita. L’uomo si è anche scagliato contro la figlia, causandole lesioni lievi, con prognosi di due giorni. A seguito dell’intervento dei carabinieri, è scattata anche la perquisizione domiciliare: è stato trovato un fucile calibro 12, tipo doppietta, risultato oggetto di furto a Imola nel febbraio 2022. I carabinieri di Sant’Ilario lo hanno arrestato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e ricettazione. Ilrestodelcarlino.it - Ferisce la moglie, il giudice lo caccia di casa Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lui, un 49enne originario dell’Est Europa, era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per violenza domestica verso la. Ma è tornato ad aggredirla: mercoledì l’avrebbe spinta e fatta cadere, tirandole i capelli e lanciandole sulle gambe piatti e bicchieri finiti in frantumi, con conseguenze fisiche per otto giorni. Quando i carabinieri sono accorsi, l’hanno trovata con i piedi sanguinanti e visibilmente impaurita. L’uomo si è anche scagliato contro la figlia, causandole lesioni lievi, con prognosi di due giorni. A seguito dell’intervento dei carabinieri, è scattata anche la perquisizione domiciliare: è stato trovato un fucile calibro 12, tipo doppietta, risultato oggetto di furto a Imola nel febbraio 2022. I carabinieri di Sant’Ilario lo hanno arrestato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e ricettazione.

