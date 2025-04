Salute e natura Due cortei oggi in programma

cortei in programma oggi a Gallarate con partenza alle 15 in due punti diversi della città per poi confluire in centro, in piazza Libertà. Due i temi dell’iniziativa “Due cortei, una piazza”, organizzata da associazioni, comitati di cittadini, Europa Verde, Rifondazione comunista, la tutela dell’ambiente e la contrarietà al progetto dell’ospedale unico che sarà realizzato a Busto Arsizio. Da via Curtatone, in prossimità dell’area disboscata l’estate scorsa per fare posto al nuovo polo scolastico, si muoverà il corteo per la tutela dell’ambiente contro il continuo consumo di suolo, dall’ospedale di Gallarate invece partirà quello contrario alla chiusura dei presidi ospedalieri di Busto e Gallarate. Da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro la difesa della sanità pubblica. Ros. Ilgiorno.it - Salute e natura. Due cortei oggi in programma Leggi su Ilgiorno.it Sono due iina Gallarate con partenza alle 15 in due punti diversi della città per poi confluire in centro, in piazza Libertà. Due i temi dell’iniziativa “Due, una piazza”, organizzata da associazioni, comitati di cittadini, Europa Verde, Rifondazione comunista, la tutela dell’ambiente e la contrarietà al progetto dell’ospedale unico che sarà realizzato a Busto Arsizio. Da via Curtatone, in prossimità dell’area disboscata l’estate scorsa per fare posto al nuovo polo scolastico, si muoverà il corteo per la tutela dell’ambiente contro il continuo consumo di suolo, dall’ospedale di Gallarate invece partirà quello contrario alla chiusura dei presidi ospedalieri di Busto e Gallarate. Da un lato la tutela dell’ambiente, dall’altro la difesa della sanità pubblica. Ros.

Potrebbe interessarti anche:

Oggi cortei per Kiev in tutta Italia - FI non scende in piazza : “Linea la danno Meloni e Tajani”

Forza Italia non parteciperà alle manifestazioni pro Kiev organizzate oggi in tutta Italia su iniziativa del leader di Azione, Carlo Calenda e a cui hanno aderito anche Pd e +Europa: "La sinistra ...

Oggi i cortei in Italia. Il popolo ucraino : : "In gioco l’Europa"

L’onda di proteste che prenderà il via oggi a sostegno dell’Ucraina apre le porte a una nuova fase di manifestazioni, che vedranno scendere in piazza i partiti di opposizione. Si schierano in prima ...

Scuola - oggi cortei da Torino a Roma : “Soldi alla formazione non alla guerra”

(Adnkronos) – Oggi, venerdì 4 aprile, è sciopero nazionale per scuola e studenti. In tutta Italia sono stati organizzati cortei di protesta. "Solo l'unione tra lavoratori e studenti può contrastare ...

Salute e natura. Due cortei oggi in programma. Europa Verde aderisce alla manifestazione “Due cortei una piazza”.. Morte di Mahsa: in Iran decine di cortei. Le donne bruciano l'hijab. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di varesenews.it si apprende che:) A Gallarate due cortei, un’unica piazza: una manifestazione per ambiente e sanità pubblica - Doppio corteo il 12 aprile: da un lato la protesta contro il consumo di suolo e per l'ambiente, dall'altro la mobilitazione contro l'ospedale unico e per i servizi per la salute ...