San Pietro nuovo look dopo il restauro La Basilica pronta per i pellegrini

Basilica di San Pietro si rifà il look e sono i monumenti più pregiati, come il baldacchino del Bernini, la maestosa Cattedra di San Pietro con le statue dei quattro Padri della Chiesa latina e greca, e infine le tombe funebri di Paolo III Farnese e Urbano VIII Barberini, a sfoggiare un rifacimento che è stato apprezzato anche da papa Francesco nel suo blitz dell’altro ieri. I lavori sono durati un anno, ultimati a ridosso della Pasqua e in vista di un afflusso di pellegrini destinato ad aumentare. "Una vera e propria scommessa iniziare dal baldacchino – dice Pietro Zander, responsabile dei Beni artistici –, ci siamo confrontati con il ‘gigante’ alto 30 metri e pesante 68 tonnellate". Quotidiano.net - San Pietro, nuovo look dopo il restauro. La Basilica pronta per i pellegrini Leggi su Quotidiano.net Con 12 milioni di visitatori l’anno "ordinari" e che durante il Giubileo saranno probabilmente "il doppio", ladi Sansi rifà ile sono i monumenti più pregiati, come il baldacchino del Bernini, la maestosa Cattedra di Sancon le statue dei quattro Padri della Chiesa latina e greca, e infine le tombe funebri di Paolo III Farnese e Urbano VIII Barberini, a sfoggiare un rifacimento che è stato apprezzato anche da papa Francesco nel suo blitz dell’altro ieri. I lavori sono durati un anno, ultimati a ridosso della Pasqua e in vista di un afflusso didestinato ad aumentare. "Una vera e propria scommessa iniziare dal baldacchino – diceZander, responsabile dei Beni artistici –, ci siamo confrontati con il ‘gigante’ alto 30 metri e pesante 68 tonnellate".

