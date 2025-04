Previsioni meteo Roma

Roma, weekend tra sole e pioggia: le Previsioni meteo per sabato e domenicaIl fine settimana a Roma si preannuncia con un meteo a due facce. Secondo le Previsioni de Il meteo.it, i Romani dovranno prepararsi a un cambio di scenario tra sabato e domenica.Sabato 12 aprile: giornata di bel tempo con qualche nubeLa giornata di sabato sarà caratterizzata dal ritorno dell'alta pressione, regalando alla Capitale un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio, si prevede un cielo sereno al mattino, con qualche nube sparsa che potrà fare la sua comparsa nel corso del pomeriggio e della serata.Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra una minima di 7 gradi centigradi e una massima che potrà raggiungere i 20 gradi.

(Adnkronos) – Inizio di Aprile movimentato con estreme ‘montagne russe’ dal punto di vista meteo. Il colpo di coda invernale di ieri ha causato nevicate fino a 700 metri in Abruzzo, tempeste di ...

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo ...

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la ...

Previsioni meteo Roma. Previsioni meteo Roma e Lazio 12 e 13 aprile: bel tempo e caldo sabato, da domenica pioggia. Meteo Roma: oggi nubi sparse, Domenica 13 pioggia debole, Lunedì 14 pioggia. Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate. Previsioni meteo Roma: crollo delle temperature, maltempo e allerta per il vento forte. Lunedì torna il sole ma sarà gelido. Meteo Roma - Tempo più stabile e rialzo termico per giornate primaverili, piogge dalla fine del weekend. Ne parlano su altre fonti

