Il papà di Alex ucciso dalla mamma | Il dolore non passa Mi manca

dolore non passa. Mi manca tantissimo il mio bambino. Vado al cimitero tutti i giorni, la sua tomba è il luogo dove posso sentirlo ancora vicino, in qualche modo". Sono trascorsi più di tre anni da quando Norbert Juhász ha abbracciato per l’ultima volta suo figlio Alex, poi Katalin Erzsebet Bradacs glielo ha portato via, scappando in Italia, dove lo ha ucciso barbaramente il 1° ottobre 2021. "Alex era un bambino fantastico e tutto questo non sarebbe dovuto accadere – continua il padre – ma io non ho rinunciato a lottare contro le autorità ungheresi. L’ufficio di tutela e gli enti di assistenza all’infanzia ungheresi sono gli unici che avrebbero potuto adottare le misure necessarie. Ma non lo fecero". L’ex compagno della ballerina di Budapest, condannata in appello a 16 anni per l’omicidio del figlioletto, esprime anche i suoi dubbi circa la riforma della sentenza di primo grado che ha escluso la premeditazione riducendo la pena di quattro anni: "Aveva già minacciato la vita del piccolo Alex. Lanazione.it - Il papà di Alex, ucciso dalla mamma: "Il dolore non passa. Mi manca" Leggi su Lanazione.it "Ilnon. Mitantissimo il mio bambino. Vado al cimitero tutti i giorni, la sua tomba è il luogo dove posso sentirlo ancora vicino, in qualche modo". Sono trascorsi più di tre anni da quando Norbert Juhász ha abbracciato per l’ultima volta suo figlio, poi Katalin Erzsebet Bradacs glielo ha portato via, scappando in Italia, dove lo habarbaramente il 1° ottobre 2021. "era un bambino fantastico e tutto questo non sarebbe dovuto accadere – continua il padre – ma io non ho rinunciato a lottare contro le autorità ungheresi. L’ufficio di tutela e gli enti di assistenza all’infanzia ungheresi sono gli unici che avrebbero potuto adottare le misure necessarie. Ma non lo fecero". L’ex compagno della ballerina di Budapest, condannata in appello a 16 anni per l’omicidio del figlioletto, esprime anche i suoi dubbi circa la riforma della sentenza di primo grado che ha escluso la premeditazione riducendo la pena di quattro anni: "Aveva già minacciato la vita del piccolo

Potrebbe interessarti anche:

La gioia per l'Oscar di Kieran Culkin è grande - ma dietro i suoi occhi si nasconde un dolore che non passa mai : ecco la storia di un predestinato

Quando, fra 10 anni, ripenseremo alla Notte degli Oscar 2025, il primo nome a venirci in mente sarà quello di Kieran Culkin. ...

Chiara Francini ricorda il fidanzato morto a soli 49 anni - un grande dolore che non passa mai : ecco chi è

Chiara Francini, proprio di recente, ha condiviso una foto datata insieme al suo ex fidanzato Alessio, morto nel 2024. Ma cosa è successo? L’attrice toscana nello scatto è giovanissima e al suo ...

Chiara Francini ricorda il fidanzato morto a soli 49 anni - un grande dolore che non passa mai : ecco chi è

Chiara Francini, proprio di recente, ha condiviso una foto datata insieme al suo ex fidanzato Alessio, morto nel 2024. Ma cosa è successo? L’attrice toscana nello scatto è giovanissima e al suo ...

Il papà di Alex, ucciso dalla mamma: "Il dolore non passa. Mi manca". «Uccise il papà per legittima difesa e per difendere la mamma». Perché Alex è stato assolto. Alex Cotoia uccise il padre violento per difendere la madre, assolto: «Ora voglio trovare il mio posto nel mondo». Uccise il padre violento per difendere la mamma, Alex Cotoia assolto: "Ora posso guardare al futuro". Alex Pompa assolto, uccise il padre a coltellate per difendere la madre. Alex Cotoia assolto per aver ucciso il padre violento, la mamma: «Senza di lui sarei l'ennesima vittima di fem. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di today.it si apprende che:) Perché Alex Cotoia è stato assolto dopo aver ucciso il papà Giuseppe Pompa con 34 coltellate - Secondo i giudici della Corte di assise di appello di Torino, la sera del 30 aprile 2020 il 22enne non avrebbe agito per "rabbia e frustrazione" ma per difendere se stesso e la madre durante l'ennesim ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Uccise il papà violento per difendere la mamma, la svolta nel processo ad Alex Pompa: «Va indagato anche il fratello» - Non bisogna solo processare Alex Pompa, il giovane di Collegno, Torino, che nel 2020 uccise il papà per proteggere la mamma nel corso dell'ennesima lite in famiglia: va indagato anche il ...

(A darne comunicazione è milanotoday.it:) La strage dopo il compleanno, così il 17enne ha ucciso mamma, papà e fratellino: "Mi sentivo oppresso" - E come vittime sua mamma, suo papà e il suo fratellino di appena 12 anni, tutti caduti sotto i suoi fendenti. Perché "mi sentivo oppresso". Il contenuto è riservato agli abbonati.