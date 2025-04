Melanie Hamrick rivela | Mick Jagger mi ha chiesto di sposarlo ma stiamo così bene che ho quasi paura di cambiare qualcosa

chiesto la mano, e lei ha detto sì, «da due o tre anni». Ma non ci sono fiori d’arancio all’orizzonte: «stiamo così bene che ho quasi paura di cambiare qualcosa» Vanityfair.it - Melanie Hamrick rivela: «Mick Jagger mi ha chiesto di sposarlo, ma stiamo così bene che ho quasi paura di cambiare qualcosa» Leggi su Vanityfair.it Il leggendario frontman dei Rolling Stones le hala mano, e lei ha detto sì, «da due o tre anni». Ma non ci sono fiori d’arancio all’orizzonte: «che hodi

Melanie Hamrick rivela: «Mick Jagger mi ha chiesto di sposarlo, ma stiamo così bene che ho quasi paura di cambiare qualcosa. Mick Jagger lascia tutti senza parole: ecco a chi darà il suo tesoro da 500 milioni di dollari. Rolling Stones: Mick Jagger sarà ancora papà all'età di 72 anni (la compagna ne ha 29). Mick Jagger papà a 72 anni: figlio da fidanzata Melanie Hamrick. Ne parlano su altre fonti

