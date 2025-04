Rifiuti gettati a terra Il sindaco denuncia | segnalate questi episodi

Rifiuti sparsi sul prato": questa volta a segnalare il sempre più diffuso fenomeno dell’abbandono dei Rifiuti nei parchi pubblici locali ci ha pensato il sindaco cormanese Luigi Magistro sui suoi profili social. L’area verde è il "Parco Lorenzo Borrelli", con giochi inclusivi, in via Eritrea, a pochi metri dal confine con il Parco della Balossa, inaugurato nel maggio 2023; borse di carta e cartoni di cibo e di bevande sono stati gettati nell’erba e sul vialetto accanto a una panchina, mentre il vicino e capiente cestino comunale è vuoto. In poche parole, continuano gli episodi di degrado urbano visto che "ci troviamo di fronte a una triste realtà: l’inciviltà è ancora tra noi - spiega il primo cittadino Magistro -. Sul territorio sono presenti circa 400 cestini dove lasciare i Rifiuti, invece, ci sono persone incivili che li abbandonano ovunque". Ilgiorno.it - Rifiuti gettati a terra. Il sindaco denuncia: segnalate questi episodi Leggi su Ilgiorno.it "Cestino vuoto esparsi sul prato": questa volta a segnalare il sempre più diffuso fenomeno dell’abbandono deinei parchi pubblici locali ci ha pensato ilcormanese Luigi Magistro sui suoi profili social. L’area verde è il "Parco Lorenzo Borrelli", con giochi inclusivi, in via Eritrea, a pochi metri dal confine con il Parco della Balossa, inaugurato nel maggio 2023; borse di carta e cartoni di cibo e di bevande sono statinell’erba e sul vialetto accanto a una panchina, mentre il vicino e capiente cestino comunale è vuoto. In poche parole, continuano glidi degrado urbano visto che "ci troviamo di fronte a una triste realtà: l’inciviltà è ancora tra noi - spiega il primo cittadino Magistro -. Sul territorio sono presenti circa 400 cestini dove lasciare i, invece, ci sono persone incivili che li abbandonano ovunque".

