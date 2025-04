Decreto Bollette in arrivo alla Camera tutte le novità dal bonus elettrodomestici ai fringe benefit

Decreto Bollette, rinviato alla prossima settimana, introduce importanti novità in tema di energia e agevolazioni fiscali, con modifiche che spaziano dal bonus elettrodomestici alla proroga delle tutele per i consumatori vulnerabili. Tra i punti salienti anche l'introduzione dell' "utility manager" e l'esclusione temporanea delle auto aziendali dalla nuova tassazione sui fringe benefit. Leggi su Fanpage.it Il nuovo, rinviatoprossima settimana, introduce importantiin tema di energia e agevolazioni fiscali, con modifiche che spaziano dalproroga delle tutele per i consumatori vulnerabili. Tra i punti salienti anche l'introduzione dell' "utility manager" e l'esclusione temporanea delle auto aziendali dnuova tassazione sui

Decreto Bollette - Capobianco (Conflavoro) : “Sostegno immediato alle PMI per fronteggiare il caro energia”

“Il decreto bollette, purtroppo, non include le misure di sostegno che le nostre imprese si aspettavano per far fronte all’insostenibile costo dell’energia. Per questo, rivolgiamo un appello al ...

Bonus da 200 euro a famiglia - stop a offerte “incomprensibili”. Cosa c’è nel decreto bollette

C’è il decreto bollette, via libera al bonus da 200 euro per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Il ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato i dettagli del decreto. Il governo ha ...

Verso il cdm martedì - si lavora per portare decreto bollette

Al ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto si apprende, si lavora a portare il decreto bollette al prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi martedì 25 febbraio alle 9. ...

Decreto Bollette, novità in arrivo: addio click day per gli elettrodomestici, sconto in fattura e tutele estese per i vulnerabili - Addio al click day per il bonus elettrodomestici, scudo fiscale per le auto aziendali, bollette calmierate per i soggetti vulnerabili anche dopo il 2027, e ...

Dl Bollette, slitta arrivo in Aula. Da bonus elettrodomestici a fringe benefit, le novità

Auto aziendali ad uso promiscuo: cosa prevede la "clausola di salvaguardia" del decreto Bollette - Novità in arrivo per la tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo. Un emendamento approvato dalla Commissione Attività Produttive della ...