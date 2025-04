Non dichiara le carte Pokemon | confiscate

carte dei Pokemon da collezione. Nella scatola con cui un cittadino straniero, residente in territorio elvetico, stava attraversando il varco doganale pedonale per arrivare in Italia c’erano i Pokemon, il cui collezionismo è diventato un fenomeno molto diffuso a livello globale con carte, ritenute rare, che raggiungono valutazioni molto elevate, tanto da attirare investitori. Dunque l’insospettabile cittadino l’altro giorno è stato intercettato e sottoposto a controllo, con sé aveva una scatola, sigillata, il cui contenuto non era stato dichiarato alle autorità doganali. Ilgiorno.it - Non dichiara le carte Pokemon: confiscate Leggi su Ilgiorno.it Un caso davvero particolare: nei giorni scorsi i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli uomini della guardia di finanza, in servizio alla dogana di Ponte Tresa, in collaborazione con i finanzieri della compagnia di Luino, hanno sequestrato 38deida collezione. Nella scatola con cui un cittadino straniero, residente in territorio elvetico, stava attraversando il varco doganale pedonale per arrivare in Italia c’erano i, il cui collezionismo è diventato un fenomeno molto diffuso a livello globale con, ritenute rare, che raggiungono valutazioni molto elevate, tanto da attirare investitori. Dunque l’insospettabile cittadino l’altro giorno è stato intercettato e sottoposto a controllo, con sé aveva una scatola, sigillata, il cui contenuto non era statoto alle autorità doganali.

Potrebbe interessarti anche:

Sondaggio - le incertezze globali cambiano le carte in tavola : i numeri dei partiti

Fratelli d’Italia resta saldo al comando del panorama politico italiano, ma il nuovo sondaggio YouTrend per Sky TG24 racconta qualcosa di più profondo: una geografia elettorale in ebollizione, che ...

Giro delle Fiandre 2025 - Pogacar : "Abbiamo le carte in regola per vincere"

Roma, 1 aprile 2025 – Nelle ultime settimane sul pianeta Tadej Pogacar sono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapito ...

Autonomia - Consulta dichiara inammissibile il referendum. Zaia : “Chiarito ogni dubbio”

Secondo gli undici giudici della Consulta, l'oggetto e la finalità del quesito del referendum "non risultano chiari" e questo pregiudicherebbe "la possibilità di una scelta consapevole da parte ...

Non dichiara le carte Pokemon: confiscate. Non dichiara 38 carte collezionabili dei Pokémon, materiale confiscato. Carte Pokemon di grande valore sequestrate alla dogana. Maxi sequestro di carte Pokémon: turista svizzero nei guai. Sequestro di Carte Pokémon al valico di Ponte Tresa: un tesoro da oltre 3.000 Euro. In dogana con 38 carte Pokèmon da collezione non dichiarate: scatta la confisca da tremila euro. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ticinonews.ch:) Non dichiara 38 carte collezionabili dei Pokémon, materiale confiscato - Fermato alla dogana di Ponte Tresa un uomo residente in Svizzera che aveva detto di "non aver nulla da dichiarare". Le carte confiscate hanno un valore complessivo di oltre 3mila euro.

(Secondo quanto riportato da msn.com:) La dogana sequestra una valigetta piena di Carte Pokémon non dichiarate - Pare che la dogana abbia sequestrato un ricco carico di carte Pokémon non dichiarate, per un valore piuttosto elevato.

(Il quotidiano startupitalia.eu ha riportato che:) Pokémon fermati alla dogana tra Italia e Svizzera. Perché sono state confiscate 38 carte dal valore di oltre 3000 euro? - Al confine tra Italia e Svizzera a un uomo sono state sequestrate quasi 40 carte Pokémon non dichiarate. Sapete qual è quella venduta al prezzo più alto?