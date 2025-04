Promozione in Eccellenza L’omaggio alle Ladysoccer

alle atlete di Ladysoccer per la Promozione in Eccellenza. "Il nostro obiettivo è portare Ladysoccer in ogni città d’Italia", dice chi sta rivoluzionando il movimento di calcio femminile. Le Ladies Cinisello hanno così ricevuto dal sindaco un premio speciale dedicato alla progressione dell’Open A e alla vittoria del campionato dell’under10. La società ha portato nelle scuole elementari il progetto "Pareggiamo per vincere", "un programma educativo-sportivo per sensibilizzare i più piccoli sul tema della parità di genere nello sport come nella vita". Sabato 26 aprile si svolgerà l’evento finale: nel centro sportivo Ladysoccer sarà organizzato una giornata di giochi e divertimento con una caccia al tesoro. Ilgiorno.it - Promozione in Eccellenza. L’omaggio alle “Ladysoccer” Leggi su Ilgiorno.it Dopo i festeggiamenti in campo, il Comune ha deciso di rendere omaggio ufficialmenteatlete diper lain. "Il nostro obiettivo è portarein ogni città d’Italia", dice chi sta rivoluzionando il movimento di calcio femminile. Le Ladies Cinisello hanno così ricevuto dal sindaco un premio speciale dedicato alla progressione dell’Open A e alla vittoria del campionato dell’under10. La società ha portato nelle scuole elementari il progetto "Pareggiamo per vincere", "un programma educativo-sportivo per sensibilizzare i più piccoli sul tema della parità di genere nello sport come nella vita". Sabato 26 aprile si svolgerà l’evento finale: nel centro sportivosarà organizzato una giornata di giochi e divertimento con una caccia al tesoro.

