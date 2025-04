Rifiuti nei cestini Pugno di ferro dal municipio

Rifiuti correttamente secondo le regole della raccolta differenziata preferiscono abbandonarli nei cestini di giardini e parchi. "Nei cestini pubblici vanno gettati solo piccoli Rifiuti da passeggio, come sacchetti con deiezioni canine, fazzoletti, cartacce; scontrini, bottigliette, mozziconi di sigarette spenti. Abbandonare Rifiuti non conformi è un reato - sottolinea Paulon - Con il nuovo regolamento di igiene urbana, le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro. Sui cestini più critici sono stati apposti adesivi che ricordano questa norma. Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a mantenere il nostro paese pulito". Ilgiorno.it - Rifiuti nei cestini. Pugno di ferro dal municipio Leggi su Ilgiorno.it Cittadino avvisato. mezzo multato. Succede a Tavernerio dove il sindaco Mirko Paulon dopo gli avvisi ha deciso di passare alle maniere forti e punire, colpendoli nel portafogli, i cittadini che anziché conferire icorrettamente secondo le regole della raccolta differenziata preferiscono abbandonarli neidi giardini e parchi. "Neipubblici vanno gettati solo piccolida passeggio, come sacchetti con deiezioni canine, fazzoletti, cartacce; scontrini, bottigliette, mozziconi di sigarette spenti. Abbandonarenon conformi è un reato - sottolinea Paulon - Con il nuovo regolamento di igiene urbana, le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro. Suipiù critici sono stati apposti adesivi che ricordano questa norma. Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a mantenere il nostro paese pulito".

