Ilrestodelcarlino.it - Peter Pan al Vaccaj per la chiusura di "A teatro, bambini!"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gran finale, domani, per la rassegna "A!" organizzata da Compagnia della Rancia. Alle 17 aldi Tolentino arriva "Pan", la celebre storia del ragazzo che non voleva crescere, reinterpretata dalla compagnia veneta Febo, che darà vita a una miriade di giochi teatrali per creare un’atmosfera magica in cui "tutto è ancora possibile" grazie alla forza dell’immaginazione. A rendere ancora più speciale lo spettacolo sarà l’intera colonna sonora, suonata live dagli attori. Le musiche si basano su cover riarrangiate e riscritte dei Beatles. Uno spettacolo musicale, per un’età consigliata dai 3 ai 103 anni, ricco di colore, "proprio quello che ci vuole per volare con la fantasia! E allora. pirati, tutti a bordo: andiamo all’Isola che non c’è!", anticipano gli organizzatori.