La solidarietà su 2 ruote coi volontari del Moto club

Motori pronti a dare gas alla 4° edizione di "Pasqua in Moto", l'iniziativa di solidarietà in programma domani tra Massa e Carrara. Il tour su due ruote, ideato dal Moto club Massa con la sezione apuana di Telefono Azzurro onlus e Moto club Marmotardisti di Carrara, è stato presentato alla concessionaria massese Aldovardi Moto di via Venturini. "Slogan dell'iniziativa – ricorda il presidente dello storico club Giuseppe Aldovardi – tanti Motociclisti tanti cuori". Una domenica di solidarietà e divertimento, che prenderà il via alle 9.30 da Largo Matteotti, mezz'ora dopo il ritrovo dei centauri. Una volta caricate le uova da portare in dono saranno tre le tappe lungo il percorso, anticipa il vice presidente del Moto club Massa Giorgio Raffi: "la prima alla casa famiglia di via delle Carre della cooperativa L'Abbraccio, poi il reparto pediatrico del Nuovo ospedale delle Apuane, infine a alla casa famiglia di piazza Alberica delle suore del Cappelletto a Carrara".

