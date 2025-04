Quotidiano.net - Scommesse Il calcio trema

di Andrea Gianni Il "metodo Elysium", la gioielleria nel cuore finita al centro dell’inchiesta sulleclandestine, permetteva ai calciatori "il pagamento dei debiti di gioco che venivano mascherati attraverso la simulata vendita" di orologi Rolex. Un fiume di denaro, con bonifici per un totale di 1.533.753 euro a favore della boutique che in cassaforte nascondeva anche la carta di credito di Nicolò Fagioli, partiti dai conti di calciatori come il centrocampista della Fiorentina, che ha versato 693.614 euro, Sandro Tonali (57.499 euro), Alessandro Florenzi (155mila euro), Matteo Cancellieri (40mila euro), solo per citare i nomi di alcuni dei vip caduti in un "vorticoso crescendo" di giocate. "Ho un debito di circa 300mila euro – ha spiegato Tonali agli inquirenti –. Sono arrivato ad avere un debito di circa 500mila euro che ho pagato in parte con il modo descritto (il metodo Elysium, ndr) e in parte con vincite".