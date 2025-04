Ilgiorno.it - La chiesa ritrova un gioiello. Torna l’organo restaurato

Nuova musica, a partire da questo fine settimana, nelladi Busto Garolfo. Le celebrazioni pasquali che inizieranno domani con la Domenica delle Palme saranno accompagnate dal nuovo organo parrocchiale recuperato da un precedente strumento degli anni 50. La parte sonora è stata realizzata riprendendo parzialmente le vecchie canne a cui sono state aggiunte nuove strutture per un totale di cinquecento pezzi che al momento costituiscono la parte strumentale dedicata all’accompagnamento musicale delle celebrazioni. Al termine di un lungo periodo di ripristino durato quasi un anno presso la bottega dei maestri organari veronesi Diego Bonato e Federico Maestrelli, in provincia di Verona,bustese è stato restituito alla Parrocchia. È una realizzazione parziale in attesa che decolli il progetto al momento ancora sulla carta per il Grand’Organo dotato di oltre 2100 canne.