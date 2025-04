Le corse dei taxi costeranno un po’ di più

taxi nella città dei Promessi sposi costa di più. Ma le tariffe erano ferme dal 2012. Ci sono inoltre più tassisti a disposizione, almeno durante le feste e l’alta stagione, e sono state istituite anche due nuove aree di stazionamento. Attualmente i tassisti sulla piazza lecchese sono 13, poche per una realtà sempre più turistica. Sindaco e assessori di Lecco, dopo essersi confrontati con gli autisti hanno approvato le nuove tariffe, oltre che le modalità per attivare licenze temporanee nei periodi di maggior affluenza dei turisti. Le tariffe chilometri sono state aumentate da 30 centesimi ad 1 euro a seconda della tipologia di corsa e di maggiorazione, quelle orarie di 60 cents al minuto. Il ritocco al rialzo è stato deciso per fronteggiare il generale aumento dei prezzi dei veicoli e del carburante. Ilgiorno.it - Le corse dei taxi costeranno un po’ di più Leggi su Ilgiorno.it Prendere unnella città dei Promessi sposi costa di più. Ma le tariffe erano ferme dal 2012. Ci sono inoltre più tassisti a disposizione, almeno durante le feste e l’alta stagione, e sono state istituite anche due nuove aree di stazionamento. Attualmente i tassisti sulla piazza lecchese sono 13, poche per una realtà sempre più turistica. Sindaco e assessori di Lecco, dopo essersi confrontati con gli autisti hanno approvato le nuove tariffe, oltre che le modalità per attivare licenze temporanee nei periodi di maggior affluenza dei turisti. Le tariffe chilometri sono state aumentate da 30 centesimi ad 1 euro a seconda della tipologia di corsa e di maggiorazione, quelle orarie di 60 cents al minuto. Il ritocco al rialzo è stato deciso per fronteggiare il generale aumento dei prezzi dei veicoli e del carburante.

